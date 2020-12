Ibrahimovic: “Milan non come Inter e Juventus. Tanta fame, obiettivo…”

Zlatan Ibrahimovic Milan-Verona

Ibrahimovic è stato intervistato da Ambrosini per “23” su Sky Sport. L’attaccante del Milan ha parlato delle ambizioni per questa Serie A, con il Milan primo in classifica: nonostante il buon vantaggio su Inter e Juventus lo svedese ritiene che i rossoneri abbiano qualcosa in meno.

DÀ BATTAGLIA – Zlatan Ibrahimovic parla degli obiettivi del Milan per questa Serie A: «La squadra ha tanta fame, tanta voglia. Poi stiamo facendo bene: secondo me non c’è sogno o obiettivo. Giochiamo una partita alla volta. Io ce l’ho il mio obiettivo, però la squadra come collettivo ha fare meglio di così. Secondo me non c’è che parliamo di dove dover arrivare, vediamo una partita alla volta. La squadra è molto giovane, sappiamo che non è come Inter o Juventus che hanno tanti giocatori disponibili per fare tante cose. Noi abbiamo una squadra giovane, c’è qualcuno che forse non è pronto per giocare tutte le partite e un altro a cui manca qualcosa. Una cosa è giocare le partite, un’altra vincere per forza».