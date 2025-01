Ibrahimovic: «Milan squadra forte. Supercoppa Italiana ha dimostrato questo!»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in termini entusiastici del nuovo Milan post-Fonseca, sottolineando come il successo in Supercoppa Italiana abbia dimostrato il valore della squadra rossonera.

LE DICHIARAZIONI – Zlatan Ibrahimovic si è pronunciato alle frequenze di DAZN nel pre-partita di Juventus-Milan, sfida poi terminata con il punteggio di 2-0 per i bianconeri. L’advisor di RedBird ha posto l’accento sul livello raggiunto dalla squadra meneghina, come emerso in occasione del primo trofeo stagionale vinto dai rossoneri: «La squadra è forte, come ha dimostrato in finale di Supercoppa Italiana. Quella circostanza ha reso evidente che il Milan sia una squadra in grado di vincere. Quello che dobbiamo fare è mantenere la continuità necessaria per raggiungere i risultati sperati».