Ibrahimovic: «Milan, faremo di tutto per vincere lo scudetto»

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato della lotta scudetto (e non solo) dopo l’uscita della squadra rossonera dalla Champions League.

SCUDETTO – Queste le parole su Deejay Chiama Italia su Radio Deejay da parte di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sulla lotta scudetto che vede la squadra rossonera in lotta anche con l’Inter. «Siamo delusi per l’uscita dalla Champions League. Mi dispiace tanto, ma continueremo a lottare per lo scudetto – ha dichiarato il centravanti svedese presentando anche il suo nuovo libro Adrenalina –. E faremo di tutto per vincere questo scudetto, e non molliamo. Invece diventeremo più forti. Nel fallimento esiste anche il successo. Purtroppo siamo usciti dalla Champions, però cresceremo e prendiamo esperienza da questo per lo scudetto».