Ibrahimovic: «Inter e Liverpool, settimana importante. Comando io!»

Prima della sfida di UEFA Champions League tra Milan e Liverpool, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Senza risparmiarsi, nel suo stile, anche qualche polemica…

SETTIMANA IMPORTANTE – Prima l’esordio in UEFA Champions League contro il Liverpool. Poi il derby contro l’Inter. Una settimana importante per il Milan (così come per i nerazzurri, impegnati domani in trasferta contro il Manchester City in trasferta), in arrivo dalla prima vittoria stagionale, per 4-0, contro il Venezia. Di questo ha parlato anche Zlatan Ibrahimovic: «È una settimana importante, prima oggi contro il Liverpool e arriva in un momento giusto per la squadra dopo l’ultima partita che è andata bene. Non abbiamo iniziato come volevamo, ma ci riprendiamo con pazienza».

Ibrahimovic, polemiche prima di Liverpool e Inter

RUOLO – Zlatan Ibrahimovic non si è poi risparmiato qualche polemica, specialmente dopo le parole sulla sua assenza a inizio stagioine. In particolare ha parlato del suo ruolo, nel suo solito stile: «Il mio ruolo? È semplice: qui comando io, io sono il boss e tutti gli altri lavorano per me. E si lavora in silenzio». Insomma, un Ibrahimovic ‘nervosetto’ in vista proprio delle due sfide contro Liverpool e Inter, che in casa Milan sembrano sentirsi parecchio…