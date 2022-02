Ibrahimovic: «Futuro? Gioco fin quando non vinco con il Milan!»

Ibrahimovic dice di voler restare ancora al Milan. Di seguito le sue parole durante un evento all’università Triennale di Milano, in cui ha presentato la nuova collezione Nft. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte dal Corriere dello Sport.

FUTURO – Ibrahimovic non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il derby di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter in programma martedì 1 marzo, ma durante un evento ha detto di voler restare in rossonero fin quando non vince un trofeo: «Il mio futuro è il calcio. Mi spiace se per il momento non riesco a giocare e questo mi dà tanto dolore, soprattutto ora che la squadra sta andando bene, anche se meno bene nelle ultime due partite. Voglio esserci e aiutare la squadra, da quando sono arrivato qua stiamo facendo grandi cose e ora manca solo una cosa: vincere trofei. Stiamo lottando e stiamo lavorando per questo, non mollo fin quando non vinco con questa squadra».

Fonte: Corriere dello Sport – A. Vit.