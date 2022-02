Ibrahimovic fuori per Milan-Udinese di domani: messaggio per il derby

Ibrahimovic non andrà in ritiro col Milan stasera per la partita di domani (ore 18.45). Da Sky Sport arrivano aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante, a cinque giorni dal derby di Coppa Italia con l’Inter.

ANCORA FUORI – Zlatan Ibrahimovic non tornerà fra i convocati per Milan-Udinese, il match che aprirà la ventisettesima giornata di Serie A domani alle 18.45. Lo svedese non ha recuperato dal problema al tendine d’Achille e, come annuncia Peppe Di Stefano in collegamento con Sky Sport 24, non andrà in ritiro con la squadra. L’obiettivo, già segnalato in giornata, per Ibrahimovic è il derby Milan-Inter di martedì prossimo per l’andata delle semifinali di Coppa Italia (vedi articolo). In conferenza stampa (vedi articolo) Stefano Pioli ha detto che sarà valutato giorno per giorno, quindi il messaggio che filtra è che il Milan ci proverà. Ibrahimovic si è infortunato il 23 gennaio con la Juventus, la partita prima del derby di campionato.