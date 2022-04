Ibrahimovic fuori da Inter-Milan, ma per il derby Pioli ne recupera tre – CdS

Sei giorni a Inter-Milan, derby di ritorno di Coppa Italia, e da ieri si sa già che non ci sarà Ibrahimovic (vedi articolo). Ci sono però altri tre giocatori che Pioli ha recuperato, come fa sapere il Corriere dello Sport.

I RIENTRI – Per Zlatan Ibrahimovic nuova assenza in un derby. Lo svedese, grande ex, aveva già saltato la stracittadina di ritorno in Serie A fra Inter e Milan del 5 febbraio e l’andata (0-0) delle semifinali di Coppa Italia dell’1 marzo. Il nuovo infortunio della scorsa settimana, sovraccarico al ginocchio sinistro, lo terrà fuori per almeno altri dieci giorni. Stefano Pioli, però, può sorridere sugli altri infortunati: hanno recuperato Ismael Bennacer, Samu Castillejo e Ante Rebic. Tutti e tre saranno a disposizione già col Genoa venerdì sera (ore 21), quindi inevitabilmente anche nel derby di coppa Inter-Milan. Dei giocatori in dubbio segnalati ieri (vedi articolo) resta fuori Alessio Romagnoli, per un problema all’adduttore sinistro. Per Ibrahimovic se ne riparlerà probabilmente contro la Fiorentina, alla quartultima.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



