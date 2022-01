Ibrahimovic esce infortunato in Milan-Juventus: a rischio la presenza contro l’Inter

Ibrahimovic non è più uno dei protagonisti in campo dello scontro diretto Milan-Juventus. E l’attaccante svedese rischia di saltare anche il Derby di Milano contro l’Inter a causa del nuovo infortunio

INFORTUNIO A SAN SIRO – Nuovo problema per Zlatan Ibrahimovic, costretto a uscire al 28′ di Milan-Juventus dopo aver richiesto il cambio a dolore avvertito. Al suo posto Olivier Giroud, che è l’alter ego di Ibrahimovic nella rosa rossonera. L’attaccante svedese verrà valutato a breve per capire l’entità dell’infortunio. La prossima partita in programma, dopo la sosta, è il Derby di Milano contro l’Inter tra due settimane. In caso di stop più lungo di questo periodo di tempo, la sua assenza nella partita più attesa dell’anno sarebbe praticamente certa già da subito. Si attendono aggiornamenti dal Milan sulle condizioni di Ibrahimovic.