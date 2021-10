Ibrahimovic e un rigore di Kessié riportano il Milan a +7 sull’Inter: Mourinho KO!

Ibrahimovic è il grande protagonista di Roma-Milan, partita che permette alla squadra di Pioli di ristabilire le distanze con l’Inter, che insegue. A una settimana dal Derby di Milano resta tutto invariato in vetta. Ancora male Mourinho, che comunque resta in scia

ORA IL DERBY – Altra gioia rossonera. Il sempreverde Zlatan Ibrahimovic al 26′ e il rigore di Franck Kessié al 57′ bastano al Milan per mettere KO la Roma, che accorcia solo nel recupero. L’ex Stephan El Shaarawy trova l’1-2 solo al 93′ ed il risultato finale. Nemmeno l’espulsione di Theo Hernandez (vedi articolo) mette a rischio i tre punti rossoneri nella Capitale. Da segnalare anche il gol annullato al 50′ dal VAR a Ibrahimovic. Il Milan di Stefano Pioli torna in vetta, affiancando il Napoli di Luciano Spalletti a quota 31 punti. Sono di nuovo 7 quelli di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi, prossima avversaria nel Derby di Milano di domenica prossima. La Roma di José Mourinho resta quarta a 19 punti, insieme all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, quindi a -5 dall’Inter terza in Serie A (vedi classifica aggiornata).