Ibrahimovic e non solo: altri 3 infortunati, saltano l’Inter? Oggi idee chiare – CdS

Ibrahimovic complica i piani scudetto del Milan allenato da Stefano Pioli, in questi mesi a secco di gol. Come se non bastasse, l’attaccante svedese è alle prese con un nuovo problema fisico, e come lui anche anche altri tre rossoneri. Secondo il Corriere dello Sport, oggi nuove valutazioni dall’infermeria. Ricordiamo che tra una settimana ci sarà la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan.

INFORTUNATI – Zlatan Ibrahimovic in questo 2022 ha segnato un solo gol, e ora è alle prese con un nuovo infortunio, che lo ha tenuto fuori dai convocati per la trasferta di Torino. Come lui anche altre tre giocatori del Milan non hanno giocato contro i granata e in questi giorni proveranno a recuperare in vista dei prossimi impegni, soprattutto quello di Coppa Italia con l‘Inter. Secondo il quotidiano romano, già oggi a Milanello lo staff medico rossonero capirà meglio le condizioni di Bennacer, Rebic e Romagnoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Vitiello

