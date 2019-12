Ibrahimovic e Lukaku: quella scommessa al Manchester United… – Gds

Con il ritorno in Italia, Ibrahimovic ritroverà tanti ex compagni o avversari affrontati in carriera. Tra questi, anche Romelu Lukaku: lo svedese ha condiviso un anno al Manchester United col numero 9 dell’Inter. “La Gazzetta dello Sport” ricorda un divertente aneddoto tra i due.

SCOMMETTIAMO? – Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku hanno condiviso un solo anno delle rispettive carriere. La stagione era la 2017/18, la maglia quella del Manchester United. Una stagione piuttosto difficile per lo svedese, che è rientrato solo a novembre, dopo il grave infortunio al crociato rimediato nell’aprile precedente. Quella stagione si concluderà a marzo per Ibrahimovic, che rescinde coi Red Devils e si trasferisce negli Stati Uniti. In quattro mesi scarsi, l’ex PSG mette assieme appena 7 presenze, di cui 5 in Premier League. In tutte queste presenze (per un totale di 187′ giocati), Ibrahimovic gioca insieme anche a Romelu Lukaku, acquistato nell’estate 2018 dallo United per 75 milioni di sterline e riferimento fisso dell’attacco del Manchester. Lo svedese ricorda così i mesi vissuti assieme al numero 9 dell’Inter, ricordano un aneddoto agrodolce: «Feci una scommessa sugli stop riusciti, volevo dargli 50 sterline ogni volta. Non accettò mai. Forse aveva paura di perdere. La sua arma migliore è la forza. Ha voglia di spaccare il mondo».