Ibrahimovic: «Conceicao ha dato scossa al Milan. Io mi carico, ma resto umile!»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato dell’entusiasmo in casa Milan dopo il successo in Supercoppa Italiana contro l’Inter, sottolineando la bontà del lavoro sin qui svolto da Sergio Conceicao.

LE DICHIARAZIONI – Zlatan Ibrahimovic si è pronunciato a Sky Sport, prima del fischio d’inizio di Milan-Cagliari, sulla scelta di puntare su Sergio Conceicao: «Quello che cercavo era una reazione, dare uno shock alla squadra. I calciatori hanno accettato il suo modo di lavorare, dimostrando di averlo preso nel modo giusto. Però sarà importante reagire anche in campionato, ottenendo i punti necessari per arrivare in alto. Non c’è il rimpianto di non aver puntato subito su Conceicao, dato che fino a gennaio abbiamo creduto in Fonseca. Poi, mancando i risultati, abbiamo deciso di effettuare questo cambio. Ogni decisione viene da noi assunta come squadra. Ognuno è responsabile delle proprie scelte, lo stesso vale per me. Mi piacciono le sfide, non ho paura. Mi carico, ma sono umile».