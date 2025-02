Ibrahimovic, con che coraggio: «Arbitro duro con Theo Hernandez»

Ibrahimovic dopo Milan-Feyenoord costata cara ai milanisti, considerata l’eliminazione dalla Champions League, in un suo intervento a Sky Sport ha ammesso le colpe nell’atteggiamento della squadra, ma ha criticato l’arbitro per la scelta.

PRIMA LA CRITICA ALL’ARBITRO – Zlatan Ibrahimovic non solo contro il Milan dopo l’eliminazione dalla Champions League, ma anche contro l’arbitro: «Siamo arrabbiati con noi stessi, gli avversari sono stati più forti. Siamo delusi, arrabbiati, è mancata maturità. Su Theo l’arbitro è stato duro, punire la simulazione in una partita così… dai prima un avvertimento! Con un uomo in meno è cambiata la partita. Ora è importante stare in gruppo e pensare al campionato e al prossimo obiettivo. Si poteva fare di più. Con un po’ di fortuna potevamo fare 2-0 già nel primo tempo e abbiamo iniziato bene il secondo. Non penso che Theo sia uno che fa l’attore, fa il suo gioco e il meglio possibile. La prima ammonizione arriva perché tira la maglia, sono cose che succedono».

Ibrahimovic digerisce l’eliminazione e torna lucido

CAMBIA VERSIONE – Successivamente Ibrahimovic torna sui suoi passi e si riprende: «Siamo arrabbiati con noi stessi, gli avversari sono stati più forti. Non siamo arrabbiati con l’arbitro, è colpa nostra, ci siamo uccisi da soli. Non ci sono scuse, dobbiamo guardarci allo specchio e vedere cosa abbiamo sbagliato. I rossi sono situazioni che succedono in campo. A Empoli abbiamo preso un espulso che non era giusto e c’era un rosso contro. Bisogna essere sereni e concentrati. Oggi è una delusione uscire dalla Champions, durante la stagione succedono cose che non avevi pensato. Abbiamo fatto delle mosse a gennaio per migliorare la situazione poi non ci sono garanzie».