Ibrahimovic ancora infortunato, derby di Coppa Italia sempre più a rischio? – TS

Zlatan Ibrahimovic, secondo quanto riportato dal collega Pietro Mazzara su TuttoSport, è ancora fermo in palestra per il problema al tendine d’Achille e rischia di saltare anche il derby di Coppa Italia.

ANCORA INFORTUNATO – Zlatan Ibrahimovic non ci sarà contro l’Udinese in campionato, e rischia di saltare anche la sfida di andata di Coppa Italia tra Inter e Milan. L’attaccante svedese ha lavorato ancora a parte in palestra per l’infiammazione al tendine d’Achille accusata durante la partita contro la Juventus ormai un mese fa. Ogni giorno che passa ci sono sempre meno possibilità di recupero per Stefano Pioli.

