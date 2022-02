Ibrahimovic aggiorna sulle sue condizioni: OK per il derby Milan-Inter?

Ibrahimovic non giocherà fra due ore contro l’Udinese, ma potrebbe farcela per il derby Milan-Inter di martedì sera in Coppa Italia. Lo svedese ha mostrato le sue condizioni.

CE LA FA? – Zlatan Ibrahimovic non gioca da un mese, dopo l’infortunio al tendine d’Achille contro la Juventus. Potrebbe però tornare a disposizione di Stefano Pioli in Milan-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia martedì alle 21. Sul suo account ufficiale Instagram l’ex nerazzurro ha pubblicato un video dove si vede che riprende a correre, segnale che il problema fisico appare superato. Da capire se in questi quattro giorni Ibrahimovic potrà ritrovare la condizione giusta, visto che si pensava avrebbe recuperato per il derby di campionato e poi non è avvenuto. Intanto oggi con l’Udinese previsto giochi uno fra Olivier Giroud e Ante Rebic. Chi non dovesse partire titolare con l’Udinese potrebbe essere la scelta per il derby, dato che sarà difficile vedere Ibrahimovic subito titolare.