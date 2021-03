Ibrahimovic a Sanremo: Â«Mancano quattro cantanti? Dateli all’Inter!Â»

Ibrahimovic a Sanremo: «Mancano quattro cantanti? Dateli all’Inter!»

Condividi questo articolo

Zlatan Ibrahimovic Milan

Ibrahimovic, ospite speciale in questi giorni a Sanremo, nel corso della prima puntata andata in onda ieri sera in diretta fino a tarda notte ha scherzato con Amadeus, conduttore e noto tifoso dell’Inter.

INTER A SANREMO – Ibrahimovic cita la squadra nerazzurra sul palco dall’Ariston di Sanremo, simpatico siparietto tra lui e il conduttore e noto tifoso dell’Inter, Amadeus. Queste le parole dell’attaccante svedese: «La terza regola del mio Festival è la durata: 90 minuti più recupero e qui siamo già oltre ai supplementari! Mancano ancora quattro cantanti al termine della puntata? Diamoli all’Inter, ma forse servono più al Milan». Risponde prontamente Amadeus: «A noi onestamente non servono (ride, ndr)».