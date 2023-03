Ibanez regala ancora il Derby alla Lazio, fuga Champions di Sarri

La Lazio vince ancora il Derby, il risultato è lo stesso della gara d’andata: 1-0. Decisiva l’espulsione di Roger Ibanez a fine primo tempo e il gol di Mattia Zaccagni a metà della ripresa. Fuga Champions League per Maurizio Sarri.

VANTAGGIO – La Lazio aumenta il distacco dalla Roma, inizia la prima fuga per la Champions League di Maurizio Sarri. I biancocelesti vincono il Derby per 1-0 per la seconda volta in stagione, segna Mattia Zaccagni con un tiro preciso a giro sul secondo palo al minuto 65. La squadra di Josè Mourinho non ha potuto niente, l’errore grave è stato commesso da Roger Ibanez. Una doppia ammonizione gli è costata poi l’espulsione al 32′, portando i giallorossi a soffrire solamente e correre dietro il possesso palla degli avversari. Il difensore brasiliano la fa ancora grossa dopo aver regalato la rete a Felipe Anderson nella gara d’andata. La Lazio sale a quota 52 punti, sorpassando l’Inter al secondo posto, mentre la Roma rimane a 47.