Iaria: “Suning-Inter, svolta storica! 77 miliardi di fatturato. Conte-Marotta…”

Iaria ha parlato dell’ingresso di Suning alla guida dell’Inter e del percorso di crescita nerazzurro. Antonio Conte e Giuseppe Marotta rappresentano una base di crescita importante nel percorso della Beneamata. Di seguito le dichiarazioni del giornalista a “TMW Radio”

PROGETTO SOLIDO – Marco Iaria parla con entusiasmo della gestione Suning (occhio all’arrivo di Eriksen): «Investimenti? Non c’è da stupirsi così tanto. Da quando Suning ha deciso di investire nel calcio europeo e italiano, tutti hanno subito capito che sarebbe stata una svolta storica. Il gruppo ha un fatturato di 77 miliardi e ha l’obiettivo di crescere ed espandere le proprie attività. I risultati in campo poi sono stati importanti, il fatto che l’Inter ormai sia rientrata stabilmente in Champions ha aiutato la crescita della società. Lo scorso anno sono stati presi Conte e Marotta, due ex Juventus, per solidificare la base del progetto, non è un caso che l’Inter sia l’unica vera antagonista della Juventus in campo e fuori».