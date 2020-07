Iachini: “Inter pericolosa con noi? 4 fuorigioco non segnalati! Lukaku…”

Giuseppe Iachini, intervistato da “Viola Channel” alla vigilia della sfida della sua Fiorentina contro la Roma, è tornato a parlare del pareggio di San Siro ridimensionando la prestazione dell’Inter, le cui azioni pericolose – secondo lui – sono arrivate tutte grazie a dei fuorigiochi non segnalati dal direttore di gara.

NESSUN PERICOLO – L’Inter meritava la vittoria contro la Fiorentina? Non secondo il tecnico Giuseppe Iachini, che alla vigilia della sfida contro la Roma è tornato sulla sfida di San Siro, minimizzando i pericoli creati dai nerazzurri e, anzi, imputandoli soltanto a degli errori di arbitro e guardalinee: «Abbiamo lavorato anche sull’organizzazione di reparto difensivo e siamo cresciuti molto, stiamo facendo ottime cose. Dalla ripresa del campionato siamo la miglior difesa, vuol dire che il lavoro sta attecchendo. Vorrei fare alcune considerazioni, contro l’Inter a loro sono state attribuite conclusioni pericolose, ma il colpo di testa di Lukaku era in fuorigioco. Ci sono stati altri fuorigiochi non contemplati e hanno detto che erano stati pericolosi, ma erano praticamente tutte situazioni di fuorigioco che erano da segnalare e hanno dato l’impressione che fossero realmente occasioni per loro, senza esserlo. Questo a dimostrazione che sulla linea difensiva e sulla difesa alta stiamo facendo un buonissimo lavoro. Aver letto sul giornale tutte le loro occasioni, andando a rivederle erano 4-5 fuorigiochi netti, quindi non abbiamo subito pericoli»

Fonte: Viola Channel