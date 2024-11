Iachini: «Inter-Napoli, partita importante. Sarà un segnale per il campionato»

Beppe Iachini, ex allenatore tra le altre del Palermo e della Fiorentina, nel pomeriggio di ieri ha parlato in collegamento con Radio Sportiva. Tra i tanti temi toccati, anche la prossima sfida tra l’Inter e il Napoli di Antonio Conte.

FORTI – In collegamento con la puntata di Radio Sportiva, l’ex allenatore del Bari, Beppe Iachini, ha parlato dell’attuale corsa scudetto. Domenica a San Siro ci sarà una prima sfida dal sapore del tricolore tra l’Inter e il Napoli primo in classifica. Queste le sue parole: «Entrambi possono vincere, sia l’Inter che il Napoli stanno bene e hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione. L’Inter è da battere perché è molto forte, lavora insieme da più anni ed è collaudata. Il lavoro di Conte è iniziato da pochi mesi, ma sta facendo bene e fa in modo che la squadra rispetti i suoi dettami. Contro l’Atalanta è un discorso diverso: anche loro lavorano insieme da tanti anni. Per i calciatori, lavorare insieme da tanto tempo è sicuramente importante. Sarà una partita molto importante: chi vince darà un segnale forte al campionato. Dietro di loro ci sono diverse squadre, come l’Atalanta, che ha fatto un buon lavoro grazie a una società che ha investito molto. Anche la Lazio si è inserita nella lotta per la testa della classifica. Quella che vedo più a ridosso delle prime è sicuramente l’Atalanta».