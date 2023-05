Iachini: «Inter e Milan hanno le stesse possibilità. In Coppa Italia…»

L’ex allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato su TMW Radio della corsa alla Champions League in campionato, in riferimento anche all’Inter in Finale di Coppa Italia.

LOTTA – Giuseppe Iachini vede un vantaggio per alcune compagini, meno per l’Inter: «Nella lotta Champions League in campionato è ancora tutto aperto. Ci sono squadre di buon valore. Tra queste ci sono squadre che non fanno le coppe, quindi hanno la possibilità di preparare la partita con una settimana tipo di lavoro. Altre invece sono impegnate nelle competizioni europee, alla fine questo potrebbe togliere qualcosa a livello di punti. Con tre partite a settimana qualche cambio ci dev’essere, ci saranno problemi fisici. La Coppa Italia a inizio anno viene snobbata, nel corso della competizione qualche grande club è uscito fuori. Quando si arriva alla fine c’è la possibilità di vincere una coppa quindi acquisisce prestigio, è comunque un successo. Ora che si è arrivati alle semifinali di Champions League per l’Inter diventa fondamentale raggiungere una competizione, anche perché quest’anno è uscita presto dalla lotta per lo Scudetto. La stagione con una coppa sarebbe positiva. Inter e Milan hanno le stesse percentuali di arrivare alla Finale con merito, un episodio o un errore individuale o una giocata importante di un campione può decidere tutto».