Iachini: “Inter in Coppa Italia? A San Siro per giocarcela! Dalbert…”

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, a seguito della vittoria contro l’Atalanta negli ottavi di finale di Coppa Italia, al termine del match in conferenza stampa ha parlato del percorso di crescita della sua squadra e del prossimo avversario in Coppa Italia, cioè l’Inter. Di seguito le sue parole raccolte da “Violanews.com”.

PERCORSO DI CRESCITA – Beppe Iachini al termine di Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia ha parlato del percorso di crescita della sua squadra: «Sto lavorando sulla mentalità e su comportamenti che ci permettano di crederci fino in fondo con una grande intensità. Voglio vedere quello che ho visto oggi soprattutto nel primo tempo. La mia Fiorentina è quella che fa tre gol e non ne prende: a me dà fastidio subirli. Stiamo lavorando su questo con i ragazzi, che stanno recependo molti concetti anche se facciamo qualche sbavatura».

PROSSIMO AVVERSARIO -Poi Iachini parla del prossimo avversario in Coppa Italia, l’Inter: «Coppa Italia? Ora c’è un altro appuntamento nel nostro percorso di crescita. A Milano ce la andremo a giocare, ma aver superato un avversario così come l’Atalanta con grandi numeri è motivo di soddisfazione e dobbiamo capire di non aver fatto ancora niente».

SOLUZIONE A QUATTRO – Iachini conclude parlando della possibile soluzione a quattro per quanto riguarda la difesa, e del ruolo dell’ex Inter, Dalbert: «Difesa a quattro? Ci stiamo lavorando, ad oggi Lirola e Dalbert sono esterni da centrocampo a tre».

