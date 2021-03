Iachini: «Inter, due anni di lavoro danno consapevolezza. Ora favorita»

Condividi questo articolo

Giuseppe Iachini Fiorentina

Iachini ha allenato la Fiorentina sino a un girone fa, esonerato dopo uno 0-0 a Parma. Il tecnico ha tenuto a battesimo in stagione l’Inter, sfidata al Meazza coi viola a settembre per un rocambolesco 4-3. Intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb” ha definito i nerazzurri favoriti per la Serie A.

IN CRESCITA – Così Giuseppe Iachini: «L’Inter ha due anni di lavoro alle spalle, Antonio Conte conosce bene la squadra e viceversa. Ha acquisito compattezza. Il Milan sta facendo grandi cose stupendo tutti, ma l’Inter per il percorso fatto è favorita. La Juventus? Ha iniziato un nuovo percorso. L’allenatore è giovane, questo è l’anno zero. Sta costruendo con diversi giocatori giovani. E stanno mancando calciatori importanti come per esempio Paulo Dybala».