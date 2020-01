Iachini: “Inter-Fiorentina, non partiamo battuti! Da domani la...

Iachini: “Inter-Fiorentina, non partiamo battuti! Da domani la prepariamo”

Iachini si proietta alla sfida contro l’Inter, dopo il pareggio della sua Fiorentina contro il Genoa con il punteggio di 0-0. La Viola, in ansia per le condizioni di Gaetano Castrovilli, è pronto a dare del filo da torcere agli uomini di Antonio Conte. Di seguito le dichiarazioni del tecnico nella sala stampa “Manuela Righini”, riportate da “Viola News”

SFIDA A CONTE – Giuseppe Iachini è pronto a guidare la sua Fiorentina nella prossima partita contro la Beneamata: «Da domani inizia la preparazione per un’altra settimana impegnativa, stiamo spingendo molto sia dal punto di vista mentale che fisico. Con l’Inter non partiamo battuti, ce l’andiamo a giocare. Che mi aspetto dal mercato? La società sta lavorando. Castrovilli? Non ho capito se aveva preso un colpo, sta facendo gli accertamenti».