Iachini: «Dimarco o Felipe Anderson? Ha ragione Sarri. Inter poco lucida»

Beppe Iachini, intervenuto in collegamento su TMW Radio, ha commentato l’episodio in Lazio-Inter con protagonisti Dimarco e Felipe Anderson. L’allenatore condivide la lettura di Sarri, rimproverando i nerazzurri

POCA LUCIDITÀ − Giuseppe Iachini parla dell’episodio in Lazio-Inter: «Io non sono arrabbiato né con Federico Dimarco né con Felipe Anderson. Sono d’accordo con la lettura che ha fatto Maurizio Sarri perché la palla era dell’Inter, Lautaro Martinez ha puntato la porta e ha calciato. Poi dopo i giocatori della Lazio potevano fermarsi ma il regolamento parla chiaro e per me c’è stato più un errore dei giocatori dell’Inter che in quel contesto potevano andare a recuperare l’azione e non prendere gol. Te la devi prendere con te stesso e non con i giocatori avversari. È stata un’ingenuità dei giocatori nerazzurri perché fino a quel momento stavano facendo una grande partita. L’Inter ha pagato in caro prezzo questa disattenzione. Marcelo Brozovic va a seguire e basta che giri un attimo la testa per vedere Anderson che si stava buttando dentro. È mancata lucidità in quel momento».