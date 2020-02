Iachini: “Con Inter e Juventus risultati bugiardi. Commisso? Adesso…”

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Atalanta, in programma domani allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il tecnico è tornato sulle prestazioni contro Inter e Juventus (in Coppa Italia e Campionato) e sulle parole del presidente Rocco Commisso sui torti arbitrali.

RISULTATI BUGIARDI – Una Fiorentina penalizzata. È questa l’aria che si respira a Firenze dopo la sfida contro la Juventus, dopo la quale sono state feroci le polemiche del presidente viola Rocco Commisso. Un tema su cui è stato interrogato il tecnico Beppe Iachini in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di domani contro l’Atalanta: «Il presidente ha detto la sua, adesso dobbiamo fare attenzione. Ha avuto l’impressione che nell’ultimo periodo la squadra sia spesso stata penalizzata, si è sfogato, ma ora dobbiamo tornare a parlare di calcio. Gli arbitri possono sbagliare, così come possiamo farlo noi. Adesso voltiamo pagina. Siamo amareggiati, contro Inter e Juventus avevamo giocato bene, abbiamo tirato più di loro e siamo usciti con dei risultati bugiardi. Abbiamo fatto la nostra prestazione, ora dobbiamo continuare a lavorare. Domani contro l’Atalanta servirà una squadra più che perfetta».