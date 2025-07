Iachini: «Bonny? Ai dirigenti del Parma dissi questo! Inter, no pressioni»

Iachini ha lavorato per alcuni mesi a Parma con un giovanissimo Bonny. L’allenatore commenta il suo approdo all’Inter.

CARATTERISTICHE – Su Radio Sportiva, mister Beppe Iachini ha parlato di Yann-Ange Bonny che lui ha allenato durante i mesi a Parma: «Bonny? Andai a dicembre a Parma in una situazione assolutamente non facile, con il Parma che volle fare un progetto con tanti giovani, anche stranieri. Era un cambiamento radicale. Tra questi giovani c’era anche Bonny, un ragazzino di 18 anni che faceva già intravedere le sue qualità. Gli ho detto subito alla dirigenza che questo si doveva allenare con la Prima Squadra. Si vedeva che avesse già delle qualità. Principali? Lui è un attaccante che vede bene la porta, anche se i numeri ad oggi non lo dicono, ma ci sa fare davanti la porta. Ha ottime fibre muscolari e poi è molto bravo tecnicamente. Ottimo spunto e ottima tecnica in progressione. Si vedeva fosse di ottima prospettiva e oggi lo ha preso l’Inter, che secondo me, ha fatto un ottimo acquisto. Può giocare sia da prima che da seconda punta».

NON METTERE PRESSIONE – Sempre Iachini sull’approdo in nerazzurro di Bonny: «L’Inter ha nella sua rosa attaccanti forti e quest’annata servirà per poter far sì che lui possa andare a fare un percorso di crescita e maturazione. Chiaro che quando arrivi all’Inter e allenarsi con grandi campioni può fare bene, ma non bisogna mettergli grande pressione perché è ancora giovane. Va fatto crescere e anche sbagliare. Ma il fatto che ci sia Chivu è un dato importante».