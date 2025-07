Iachini: «Bonny? Condivido la scelta dell’Inter! E con Pio Esposito…»

Iachini parla di Bonny, arrivato all’Inter da pochi giorni. Il mister condivide la scelta dei nerazzurri di puntare sul francese. Poi un giudizio anche su Esposito.

BONNY – Beppe Iachini, dopo le parole di ieri a Radio Sportiva, si esprime nuovamente sull’attaccante francese: «Sono convinto che in nerazzurro troverà un grande aiuto da parte di tutti. Lui faceva intravedere delle potenzialità importanti. Bonny ha un ottimo spunto, doti tecniche non da poco, vede la porta: tutto è stato poi semplicemente confermato».

BRAVO E LAVORATORE – Iachini sulla persona e sul professionista Bonny: «Un giovane generoso e perbene, educato. Uno che non vuole mai uscire dal campo, si fermava sempre perché voleva migliorare, un atleta più che disponibile, che si allenava ore ed ore».

TEMPO – Iachini reclama pazienza: «Gli va dato tempo: parliamo di un salto di qualità importante in una grande squadra. Marotta, Ausilio e Baccin saranno vedere lontano. Bonny è tra i giovani più promettenti del nostro campionato e io concordo con la scelta di puntare su di lui».

GIOVANI – Infine, mister Iachini dice la sua pure su Pio Esposito: «Pio è un altro giovane e forte calciatore. Ha tutto per fare bene e arrivare lontano. Poi Chivu li conosce benissimo entrambi e saprà farli rendere al massimo, visto che li allenerà tutti i giorni. Negli altri paesi i giovani giocano, da noi si è sempre titubanti. Si punta subito il dito e non gli si permette di sbagliare, non dando loro una seconda, terza, quarta, quinta opportunità».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna