Iachini: “3-5-2 non solo per difendersi. Allora l’Inter? Chiesa…”

Iachini, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de “La Nazione”. Si è parlato inevitabilmente di Chiesa – obiettivo dell’Inter – ma anche del sistema di gioco

OBIETTIVO – Beppe Iachini ha prima parlato di Federico Chiesa: «Si tratta di un giocatore da 20 gol. Su Federico mi piace dire questo. Per me non è solo un giocatore forte quando fa l’esterno. Per me è uno che deve stare lassù e pensare al gol».

MODULO – Iachini ha poi parlato del suo sistema di gioco: «Il 3-5-2 non è un modulo usato da chi pensa solo a difendersi. Allora: Lazio, Atalanta e Inter come le definiamo? E poi ci sono squadre come il Verona che giocano praticamente senza punta».

Fonte: Galli e Marchini – La Nazione.