Iacchetti: «Inter, prima volta che gioca 90′ così! Troppo a sprazzi»

Enzo Iacchetti

Iacchetti è stato ospite di “Tiki Taka” su Italia 1. Nel commentare la vittoria dell’Inter, oltre alla soddisfazione per il successo sulla Juventus, ha fatto notare come troppo spesso i nerazzurri abbiano avuto a che fare con cali di rendimento all’interno delle singole partite.



EVVIVA LA CONTINUITÀ! – Enzo Iacchetti è contento dopo Inter-Juventus 2-0: «Secondo me è la prima volta che l’Inter gioca novanta minuti con questo ritmo, con questa voglia di vincere e con questa voglia di fare. Anche se ci troviamo secondi in classifica. Veramente giochiamo sempre a sprazzi: ogni tanto sbaglia uno, i cambi a cinque minuti dalla fine o che bisognava farli prima. Io, per esempio, quando ho visto Arturo Vidal giocare titolare… Poi ha segnato».