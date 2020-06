I tifosi contro le partite in notturna, Lega in difficoltÃ  sugli orari – CdS

I tifosi contro le partite in notturna, Lega in difficoltà sugli orari – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” sottolinea le proteste dei tifosi contro gli orari delle partite. La Lega si è trovata a decidere tra due fuochi.

CALCIO IN NOTTURNA – Il calcio toglie il sonno, si sa. Ma stavolta non c’entrano i sogni o gli incubi dei tifosi. Questa è sottrazione di riposo scientifica. Oltre la metà delle gare dei 124 match post Covid sono e saranno fruibili in notturna, così da stravolgere le abitudini delle famiglie, costrette a stare fino a mezzanotte davanti alla tv e la mattina seguente dovranno comunque andare al lavoro. Una scelta della Lega che ha incastrato le partite in tre fasce orarie per venire incontro alle esigenze dell’Assocalciatori: 17.15, 19.30 e 21.45.

CALCIATORI E TV – I giocatori sono stati chiari fin dal principio esprimendo un secco no ai match in pomeridiana nella torrida estate italiana. A differenza di altri paesi tipo la Spagna l’Aic ha preteso di non giocare in pieno pomeriggio poiché i giocatori erano preoccupati del rischio infortuni a causa del caldo e delle partite ravvicinate. Lo stesso slot delle 17.15 è stato consentito solo per 10 partite su 124 e nessuna al sud. La Lega si è trovata tra due fuochi: i calciatori e le televisioni. Le seconde hanno preteso il “campionato spezzatino” per garantirsi esclusive e ascolti. I tifosi possono così guardare più partite divise nei vari giorni. più pubblico più incassi pubblicitari.

PROTESTE – Per regolamento la Lega può decidere in autonomia su calendario e orari. Ha solamente precisato e ottenuto che tra le varie gare ci fosse una distanza di almeno 2 ore e 15, il tempo medio di una partita con Var, sostituzioni aumentate, recuperi e cooling break. Una delle soluzioni potrebbe essere iniziare alle 16.30 per portare l’ultima gara alle 21, ma al momento tra chi si dichiara non competente sul tema (le tv) e chi di non voler stravolger egli incastri (i club) a rimetterci è solo il consumatore. L’Unione Nazionale dei Consumatori fa sapere che stanno arrivando decine di segnalazioni. Gli abbonati protestano. E tramite le associazioni di categoria si rivolgeranno alle autorità competenti.