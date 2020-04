I ragazzi delle giovanili Inter a scuola di interismo: su Zoom coi grandi – TS

“Tuttosport” spiega l’iniziativa dell’Inter con il settore giovanile. La società ha organizzato una serie di chiamate coi big per stimolare l’appartenenza.

LEZIONI DI INTERISMO – Tutti a scuola di Inter. L’emergenza coronavirus ha annullato anche tutti gli impegni dei settore giovanile del calcio e allora la società ha deciso di trovare un modo per mantenere vivo lo spirito nerazzurro dei suoi ragazzi. Non ci potrà allenare, ma si può continuare a capire, studiare e far proprio il dna interista. Un’idea nata da Roberto Samaden e approvata in toto da Steven Zhang. Da fine marzo, ogni giorno, i ragazzi dalla Primavera all’Under 9 vengono “intrattenuti” dai loro miti. Sia i ragazzi che le ragazze. Tanti giocatori si sono già concessi. E anche il mister Conte. I collegamenti durano 30-40 minuti, ma poi spesso i ragazzi restano a parlarsi tra di loro.