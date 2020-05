I giocatori chiedono all’Aic norme di sicurezza stringenti per le partite – TS

“Tuttosport” spiega quelle che sono le preoccupazioni dei calciatori. In tema di salute chiedono all’Aic norme stringenti per le partite.

NODO PARTITE – I calciatori hanno voglia di tornare in campo e stanno rispondendo alle chiamate per i primi allenamenti individuali. Però qualche perplessità sul futuro esiste. E la manifestano di più gli stranieri perché le difficoltà di comunicazione amplificano le paure e le sensazioni di insicurezza. Sicuramente acuite dalle dichiarazioni ondivaghe della politica. In ogni caso le perplessità maggiori di cui i giocatori discutono con l’Aic riguardano un protocollo medico ancora più severo per la ripresa delle partite.

SERVONO SICUREZZE – I calciatori non discutono di teoria. Sono professionisti di altissimo livello, pronti al ritiro prolungato, ma al contempo pretendono più stringenti garanzie di isolamento, controllo medico e tutela. Portare a termine il campionato è un lavoro da fare, ma con una rete di sicurezza senza falle.