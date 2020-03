I club di Serie A contro Zhang. E Dal Pino prepara le mosse legali – GdS

Napoli e Roma hanno mostrato solidarietà al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, dopo l’attacco subito da Steven Zhang giorni fa. Lo stesso Dal Pino non ha replicato in maniera ufficiale, ma sta preparando le carte per muovere legalmente contro il numero uno dell’Inter

FAZIONI – Lo sfogo di Steven Zhang ha diviso le acque e separato gli schieramenti. Il duro affronto del presidente dell’Inter a Paolo Dal Pino non ha lasciato inermi gli altri club di A, che hanno espresso solidarietà (esplitica o velata) al numero uno di Lega. Mentre Zhang parlava a Londra, nel corso di un evento organizzato dal Financial Times, i club ieri erano a lavoro per stilare il nuovo calendario. Dal Pino, nel frattempo, avrebbe già dato l’ok ai suoi legali per preparare una causa contro il presidente dell’Inter. C’è già in atto il deferimento per quelle dichiarazioni, mentre la causa sarebbe avallata dall’autorizzazione a procedere da parte della Figc.

SOSTEGNO – Non è arrivata una replica esplicita da parte del presidente della Lega Serie A, ma a suo sostegno sono arrivati diversi messaggi da parte degli esponenti di altri club. Tra questi, il CEO della Roma Guido Fienga: “Sicurezza e salute non sono care solo al Presidente dell’Inter ma a tutti noi. Piuttosto non si è capita chiaramente la sua posizione. Visto che in questi caotici giorni l’Inter ha prima chiesto di giocare a porte chiuse, poi in caso di porte aperte di recuperare prima la gara con la Sampdoria rispetto a quella con la Juventus. Eravamo già stupiti dalle parole di Zhang in un momento in cui si era chiesta compattezza e assenza dipolemiche. Siamo ulteriormente sorpresi che abbia ribadito ieri i concetti già espressi. Ci sono persone in Italia e non all’estero che cercano soluzioni per risolvere un problema di cui non si conoscono gli sviluppi. Il tentativo di tutti è tutelare la salute ma anche far proseguire le competizioni“.

SOLIDIARIETÀ – Anche il Napoli ha espresso tutta la propria solidarietà nei confronti del presidente della Lega: “La società ha da sempre grande stima in lui e lo considera un manager esperto e competente“.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Alessandra Gozzini