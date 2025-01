Hutter a -9 da Inter-Monaco provoca: «Gli italiani giocano per il pari»

Hutter giocherà contro l’Inter tra nove giorni ma già accende la sfida in conferenza stampa alla vigilia di Monaco-Aston Villa.

ACCENDE LA SFIDA – Il Monaco sarà avversario dell’Inter, l’ultima della fase campionato di Champions League, il prossimo 29 gennaio. I monegaschi saranno ospiti a San Siro. Intanto, domani giocheranno contro l’Aston Villa allo Stade Louis II. Adolf Hutter, tecnico del Monaco, ha parlato in conferenza stampa e a nove giorni dalla partita contro l’Inter ha acceso subito la sfida criticando il calcio italiano. Queste le sue parole: «Non siamo una squadra italiana che vuole gestire il risultato e ottenere il pareggio. Noi, al contrario, vogliamo giocare in avanti, e secondo me ha più senso non tradire i nostri principi e fare di tutto per difendere bene, certo, ma anche giocare per vincere, perché è nel nostro DNA! Questo è il nostro approccio al calcio, anche se è ovvio che a pochi minuti dalla fine, se avremo in mano il pareggio, ci accontenteremo».