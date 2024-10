Hummels: «Una previsione in vista della sfida con l’Inter. Sono pronto»

Mats Hummels si è espresso in merito al proprio possibile esordio con la Roma, indicando una previsione riguardo la propria partecipazione al prossimo match con l’Inter.

LE DICHIARAZIONI – Mats Hummels è pronto a fare il suo esordio con la Roma dopo essere stato ingaggiato dai capitolini al termine della finestra estiva di calciomercato: la prossima sfida dei capitolini contro l’Inter. Il difensore tedesco, come riportato dal Corriere dello Sport, si sente molto vicino alla forma ideale per scendere in campo per la prima volta con i capitolini: «Un peccato essere stato male la scorsa settimana. Avevo la febbre e non sono riuscito a partire per Monza, dove avrei giocato titolare. Mi sento in forma, sto bene per giocare e sono pronto. Giocherò senz’altro contro la Dinamo Kiev».

Hummels e il match contro l’Inter: una sensazione

LA SFIDA – Il prossimo incontro di Serie A della Roma sarà contro l’Inter. I giallorossi si giocano molto, sia dal punto di vista delle motivazioni che della permanenza in panchina di Ivan Juric, in occasione della sfida contro la squadra di Simone Inzaghi. Rispetto alla posizione di Hummels per il confronto con i nerazzurri, è lo stesso difensore tedesco a dare un’idea sulla propria presenza o meno nell’incontro: «Mi sento bene, ma difficilmente scenderò in campo titolare contro l’Inter».