Huiberts (dt AZ Alkmaar): «Vanheusden difensore completo! Siamo felici»

Zinho Vanheusden è un nuovo giocatore del AZ Alkmaar (vedi QUI). Di lui ha parlato anche il Direttore Tecnico del club, Max Huiberts, attraverso i canali ufficiali del club.

SEGUITO DA TEMPO – Max Huiberts esprime tutte la sua felicità per l’acquisto di Zinho Vanheusden dall’Inter: «Seguiamo Zinho sin da quando ha lasciato il Belgio in giovane età per andare in Italia. Ai tempi non era fattibile, ma ora fortunatamente ci siamo riusciti. Siamo molto felici di aver concluso l’affare. Vanheusden è abituato a giocare palla al piede in difesa, inoltre è agile e veloce. Ha tutte le qualità che vorresti vedere in un difensore centrale».