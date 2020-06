Hubner: “Lautaro Martinez? Sta cercando di dare il massimo. All’Inter…”

Lautaro Martinez è apparso in difficoltà contro il Napoli. Dario Hubner – intervenuto durante la diretta di “Sky Sport 24” – dice la sua sull’attaccante dell’Inter e i rumors di mercato sul Barcellona. Di seguito le sue dichiarazioni

LANCIA A FAVORE – Lautaro Martinez è al centro delle critiche dopo la prestazione insufficiente in Napoli-Inter. Dario Hubner spezza una lancia a favore dell’argentino: «Lautaro Martinez distratto dal mercato? Non credo perché un giocatore che gioca nell’Inter ha già tanta pressione, quindi è abituato. Sta cercando di dare il massimo, magari si trova in una situazione in cui prima era in forma e si è dovuto fermare. Per ripartire ci metterà più tempo. Io pensavo avesse più problemi Romelu Lukaku e invece li ha avuti Lautaro. Ma l’attaccante vive di periodi, ci sono momenti in cui la mette dentro anche senza volerlo e altri in cui fa fatica. Magari alla prossima fa una bella doppietta e diremo che è bravissimo».