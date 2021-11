Hubner: «Dzeko subito a suo agio. Lautaro Martinez? Ritornerà al gol»

Dario Hubner ha parlato dell’Inter, e soprattutto dei suoi attaccanti Dzeko e Lautaro Martinez, in occasione di un evento organizzato a Milano da Operazione Nostalgia. Per l’ex bomber, il bosniaco ha avuto un grande impatto in nerazzurro, mentre non ha dubbi sul Toro.

SCUDETTO E ATTACCANTI − Dario Hubner ritiene l’Inter in corsa per il titolo, nonostante il -7 dalla vetta: «Il Milan è la squadra che al momento è messa meglio, però l’Inter ha un organico migliore e sono convinto che possa recuperare. Il Napoli sta giocando bene, ed è un’ottima squadra. Edin Dzeko si è messo subito a disposizione dell’Inter e la squadra verso Dzeko, che appena è arrivato si è trovato subito a suo agio. Ha fatto bene subito e mi auguro che faccia bene anche nel proseguire. Delle volte, fai gol senza volerlo delle altre volte puoi far di tutto ma il gol non arriva. Quella del rigore è un caso, credo che chi non batte un rigore non potrà mai sbagliarlo, chi batte un rigore lo può sbagliare. Quanto a Lautaro Martinez è un ottimo giocatore, ha fatto sempre bene. Sono convinto che ritornerà a fare quello che ha sempre fatto».