Hoti: «Obiettivi? Vincere tre trofei in Primavera! E l’esordio con l’Inter»

Hoti ha parlato a Inter TV dopo la settimana di allenamento con la prima squadra agli ordini di Inzaghi. Il difensore centrale, che farà parte della Primavera, è soddisfatto di cosa sta facendo.

AGGREGATO – Andi Hoti è un giovane difensore kosovaro classe 2003, aggregato al ritiro dell’Inter. Queste le sue parole oltre a quelle dell’anteprima (vedi articolo): «Idolo? Del passato Sergio Ramos, è un gran difensore e posso imparare tanto da lui. Dove mi trovo meglio in difesa? Posso giocare in tutte e due, però nella stagione scorsa ho giocato molto a tre. In mezzo, e mi sono trovato bene. Cristian Chivu nuovo allenatore in Primavera? È un grande mister, avevo lui in Under-17 e posso imparare tanto da lui. Obiettivi? Per la prossima stagione vincere il Campionato Primavera, la Coppa Italia e se possibile anche la UEFA Youth League. E fare l’esordio in prima squadra».