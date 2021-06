Hojbjerg, centrocampista del Tottenham e della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa a Copenaghen, nel giorno in cui la nazionale danese ha ripreso gli allenamenti dopo il malore di Eriksen. Il giocatore ha dato le sue sensazioni e fatto intendere come col Belgio giovedì si giocherà regolarmente.

SPAVENTO SUPERATO – Pierre-Emile Hojbjerg è sollevato per le ultime notizie sullo stato di salute di Christian Eriksen (vedi articolo): «Per me la cosa fondamentale è che Christian stia bene. Se sta bene lui allora sto bene anche io. Abbiamo parlato con lui, ci ha detto che dobbiamo voler giocare giovedì (Danimarca-Belgio, ndr). Chi giocherà giovedì lo farà per Eriksen. Abbiamo visto tanto rispetto e supporto da parte delle persone, vogliamo ringraziarle. Quello che ricordo del momento è che ho visto le sue braccia che si muovevano. Poi però mi sono reso conto che era grave, ho visto quando sono intervenuti i medici ed è stato inquietante e terribile. La chiamata su FaceTime di ieri? Ci siamo seduti tutti vicini in modo che ci potesse vedere. È stato fantastico, non ho parole per descriverlo».

Fonte: TV2