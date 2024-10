Hoeness (All. Stoccarda): «Inzaghi? All’Inter gran lavoro, apprezzo»

Il tecnico dello Stoccarda Hoeness ha rilevato di apprezzare tanto Simone Inzaghi e il suo lavoro all’Inter in questi anni.

MODELLI ITALIANI – Sebastian Hoeness domani affronterà la Juventus sulla panchina dello Stoccarda. L’allenatore tedesco, 42 anni, ha risposto così alla domanda posta su Sky Sport sugli allenatori italiani: «Non ho avuto un vero e proprio modello in questi anni tra gli allenatori italiani. Ma ho apprezzato e apprezzo molto Roberto De Zerbi, per quello che ha fatto allo Shakhtar Donetsk, Simone Inzaghi per quello che ha fatto chiaramente all’Inter e apprezzo anche Thiago Motta, perché quello che hanno fatto a Bologna è stato molto simile a quello che abbiamo fatto noi allo Stoccarda lo scorso anno». D’altronde ormai i complimenti per Inzaghi arrivano da tutto il mondo per quanto fatto in questi anni all’Inter. Anche in Serie A, un ex fuoriclasse come Cesc Fabregas, oggi allenatore del Como, lo prende come esempio da seguire.

Inzaghi apprezzato anche in Bundesliga: l’Inter ha un top allenatore

APPREZZATO – Inzaghi è ormai un top allenatore a tutti gli effetti e questo lo si può confermare anche dai vari riconoscimenti che arrivano in giro per l’Europa. L’ultimo, appunto Hoeness dello Stoccarda, che lo scorso anno è arrivato secondo in Bundesliga davanti al Bayern Monaco. Il giovane tecnico domani affronterà la Juventus all’Allianz Stadium nella terza partita di Champions League. Quanto a Inzaghi, è ormai da inserire nel gotha degli attuali allenatori europei, dopo aver stravinto lo scudetto lo scorso anno e aver raggiunto anche una finale di Champions League nel 2023.