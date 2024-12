Hodgson: «Bayer Leverkusen e Inter attendiste. Ha prevalso chi ha fatto questo»

Roy Hodgson, ex allenatore di varie squadre tra cui l’Inter, ha analizzato la sconfitta dei nerazzurri contro il Bayer Leverkusen per 0-1. Un elemento ha spinto il match verso i tedeschi.

IL COMMENTO – Roy Hodgson ha effettuato sul sito della UEFA la sua analisi del match perso dall’Inter contro il Bayer Leverkusen con il punteggio di 0-1. L’ex allenatore dei nerazzurri si è così espresso sulla sfida: «Per il Leverkusen è stato molto difficile passare, perché la difesa dell’Inter era ben organizzata e tatticamente disciplinata. L’assetto della squadra inoltre ha garantito una schermatura davanti alla loro linea di fondo e i tre centrali sono stati eccellenti».

Hodgson sul fattore determinante della vittoria del Bayer Leverkusen contro l’Inter

IL RAGIONAMENTO – Hodgson ha poi proseguito affermando che l’atteggiamento delle due squadre non è stato quello di due compagini votate all’attacco. In questo scenario, ad aver avuto la meglio è stata la squadra che ha creduto maggiormente nella possibilità di portare a casa il match, impegnandosi fino alla fine per conseguire il suo scopo: «Entrambe le squadre si sono accontentate di non far avvicinare nessuno alla propria porta. Ma il Bayer Leverkusen ha meritato di vincere la partita perché ha fatto più tiri in porta e ci ha provato di più».