Kasper Hjulmand, Commissario Tecnico della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Russia, decisiva per le speranze degli scandinavi di qualificarsi agli ottavi di finale. Il CT ha sottolineato l’importanza della visita in ritiro di Christian Eriksen dopo le dimissioni dall’ospedale.

VISITA SIGNIFICATIVA – Queste le parole di Kasper Hjulmand dopo la visita di Christian Eriksen in ritiro, prima della sfida decisiva contro la Russia: «È come se per noi l’Europeo iniziasse adesso. Siamo concentrati e decisi per affrontare quella che a tutti gli effetti è una finale, il pubblico sarà fondamentale per noi. Dobbiamo fare tutto il possibile per vincere e meritarci la qualificazione. La visita di Christian in ritiro ci ha permesso di generare un ambiente diverso, il gruppo ha un altro umore ora. Ha significato molto per i giocatori che ancora non lo avevano visto e che gli erano stati vicini il giorno in cui ha avuto il malore».