Hjulmand: «Quando vedo l’Inter, guardo solo Brozovic! Cerco di studiarlo»

Hjulmand vede in Brozovic uno dei punti di riferimento nel modo di concepire il ruolo del regista in campo. Il centrocampista del Lecce stravede per il croato dell’Inter

MODELLO − Intervistato da TLN, Morten Hjulmand vede in Brozovic l’esempio in campo: «Cerco ogni volta che guardo l’Inter di guardare solo lui, di imparare da lui. Ovviamente Brozovic ha un ottimo modo di correre con e senza palla, è sempre in grado di prendere la palla e portare avanti il ​​proprio gioco. Quindi il modo in cui corre sempre pronto a ricevere la palla e giocare davanti è qualcosa che cerco di studiare e imparare».