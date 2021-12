Hjulmand (CT Danimarca): «Eriksen sempre dentro di me. Ricordo l’abbraccio di Lukaku»

Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, ha rilasciato un’intervista a TV2 dove rivive i principali momenti del 2021 che si sta concludendo. Inevitabile un ricordo del malore avuto da Eriksen nella partita con la Finlandia.

MOMENTO FORTE – Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, parla del pomeriggio in cui Christian Eriksen ebbe il malore in campo: «È ancora dentro di me. C’erano molte cose da affrontare: i miei pensieri erano per lui e la sua famiglia, ma dovevo anche pensare come poterlo aiutare. Avevamo uno psicologo attorno a noi, ma io in quanto commissario tecnico dovevo assicurarmi che uscissimo nel miglior modo possibile, senza avere troppe cicatrici. Questo è stato il mio obiettivo: era una situazione particolare in cui ci siamo trovati, c’è stato pure chiesto di continuare la partita dopo quella situazione. Ci siamo guardati negli occhi, dicendo di poter fare del nostro meglio. Ci fosse stato qualcuno che non voleva o non poteva giocare sarebbe andato bene lo stesso. Un momento forte, abbiamo capito la reazione del pubblico e credo che nessuno di noi si ricordi quel secondo tempo. Non eravamo noi stessi».

IL SALUTO – Eriksen era all’epoca compagno di squadra di Lukaku all’Inter. Hjulmand racconta cosa è avvenuto nell’incontro seguente a Danimarca-Finlandia, contro il Belgio: «La partita dopo ho ricevuto un abbraccio da Lukaku, con tante emozioni forti. Abbiamo ricevuto un grande sostegno dopo il malore di Eriksen, ma Lukaku si è comportato con grande dignità e rispetto, oltre che umanità. Lo caratterizza, lo stimo molto come giocatore e come persona».

Fonte: sport.tv2.dk – Flemming Toft