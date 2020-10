Hjulmand (ct Danimarca): “PerchÃ© Eriksen non gioca? Non lo so, ma…”

Hjulmand (ct Danimarca): “Perché Eriksen non gioca? Non...

Hjulmand (ct Danimarca): “Perché Eriksen non gioca? Non lo so, ma…”

Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, ha parlato di Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, poco impiegato in campo da Antonio Conte

Queste le parole di Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, sullo scarso utilizzo in campo del centrocampista Christian Eriksen nell’Inter di Antonio Conte. «Non so rispondere perché non gioca – ha dichiarato ai microfoni di Politiken.dk –. Ma so quanto sia bravo. È un giocatore straordinario. Penso che possa sopravvivere a tutto nella sua carriera. Penso che qualunque cosa accada, lo vedremo di nuovo al suo livello più alto. La sua qualità è difficile da mantenere bassa. Cosa sta succedendo di preciso, lo devono sapere Antonio Conte o lo stesso Christian. Se comincio a dire di più, è pura supposizione e preferirei starne alla larga».

