Hjulmand (CT Danimarca): “Eriksen esempio. Lui innamorato del pallone”

Kasper Hjulmand CT Danimarca

Kasper Hjulmand, Commissario Tecnico della Danimarca, ha parlato del centrocampista nerazzurro Christian Eriksen soffermandosi sulle qualità e i pregi del suo giocatore.

ESEMPIO – Hjulmand non ha dubbi: «Eriksen e Kjaer sono due tipi molto diversi. Quello che hanno in comune è che amano giocare e la competizione. Sono ansiosi di diventare più bravi. Sono ottimi esempi dei giovani ragazzi. Entrambi superstar del calcio europeo e allo stesso tempo completamente con i piedi per terra, pensano al meglio per la squadra. Christian, sembra che abbia un approccio leggermente più giocoso. Ha una storia d’amore con il pallone. Quando ci alleniamo arriva con una palla in mano e continua a distinguersi in allenamento».

Fonte: bk.dk