Higuain: “Scudetto? Vincono gli altri solo se ci rilassiamo! L’obiettivo…”

Gonzalo Higuain nel corso di un’intervista rilasciata attraverso Telegraph ha parlato della sua stagione alla Juventus sotto la guida di Maurizio Sarri, l’obiettivo stagionale che è la UEFA Champions League chiudendo sul discorso scudetto.

LA STAGIONE DI HIGUAIN – Gonzalo Higuain dice la sua riguardo la stagione dei bianconeri, l’obiettivo europeo e lo scudetto che si contenderà con Inter e Lazio: «La Juventus vince anche se gioca male. Ora siamo completamente in linea con le idee di Sarri e questo è positivo perché mancano solo quattro mesi alla stagione e non possiamo fallire. L’obiettivo è vincere la UEFA Champions League. Scudetto? I principali rivali per siamo noi stessi. Se all’improvviso qualcuno inizia a vincere titoli al posto nostro è perché ci siamo rilassati».