Higuain: “Lautaro Martinez in big come l’Inter, gran merito! Ma se Messi…”

Higuain – attaccante della Juventus -, intervenuto a “Libero” sulle frequenze dell’emittente argentina TyC Sports, spende parole di elogio per il connazionale Lautaro Martinez. Non manca però un riferimento al mercato, visto la corte spietata che il Barcellona di Messi sta facendo al numero 10 dell’Inter

QUESTIONE DA NUMERI 9 – Attaccanti argentini a confronto, Gonzalo Higuain si sofferma sul suo “avversario” più chiacchierato: «Lautaro Martinez sta facendo una carriera in ascesa. Pur essendo così giovane fa parte di una grande squadra come l’Inter. Questo è un grande merito. Ha già giocato in Coppa America e segnato gol. Ha senza dubbio le qualità per essere il numero 9 della Nazionale Argentina. Ma dipende tutto da lui. Alla sua età io ho ricevuto pochissime critiche. Ovviamente in futuro riceverà anche delle critiche, perché a un certo punto può succedere, ed è allora che dovrà dimostrarsi forte mentalmente. È molto complicato prendere una decisione. Quando avevo 18 anni il Real Madrid è venuto a cercarmi e non ho detto: “No, spero di crescere ancora”. Non sai cosa accadrà dopo. È una situazione molto delicata per Lautaro Martinez. Ovviamente, non voglio commentare per evitare polemiche, ma quando ti viene a cercare il Barcellona con Lionel Messi… Eh… Non vorrei essere nei suoi panni, perché è molto difficile dire “no”». Questo il pensiero di Higuain su Lautaro Martinez, praticamente già erede designato in nazionale.